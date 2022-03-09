BEDAŞ resmen duyurdu! İstanbulluları ilgilendiriyor, 10-13 Mart tarihlerinde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı perşembe günü itibarı ile İstanbul'u etkisi altına alacak. Çok yoğun kar yağışının olacağı kentte önlemler alınmaya başladı. Acil işi olmayan vatandaşların kar yağışının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaması istendi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Isparta'da elektrik kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olmuştu. İstanbullular benzer bir durumun yaşanmasından endişeliydi. BEDAŞ açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Tüketicileri SMS ile güncel durum hakkında bilgilendiren BEDAŞ açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Değerli müşterilerimiz Meteoroloji verilerine göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda 10-13 Mart günleri arasında soğuk hava dalgası ve kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenmektedir. Elektrik hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için acil müdahale ekiplerimiz 7/24 görev başındadır. Siz değerli müşterilerimizin bu süre boyunca tedbirli ve dikkatli olmasını rica eder, sağlıklı günler dileriz.