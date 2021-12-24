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Gündemİstanbul'da toplu ulaşıma zam! Taksi, taksi dolmuş, minibüs, elektronik bilet...
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İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Taksi, taksi dolmuş, minibüs, elektronik bilet...

Son dakika haberi... İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı! Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, servis ve minibüs.. Hepsini kapsıyor, zam oranları belli oldu. UKOME toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yapıldığı öğrenildi.

24.12.2021 - 16:05 |
İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Taksi, taksi dolmuş, minibüs, elektronik bilet...

Son dakika haberine göre, İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. 

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

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