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İstanbul'da sahte altın operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte veya düşük ayarlı altın imal ederek ülke genelinde farklı kuyumculara satış yaptığı belirlenen 52 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon ile 28 şüpheli yakalandı.

24.03.2023 - 10:34 | | İHA
İstanbul'da sahte altın operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sahte veya düşük ayarlı altın imal ederek ülke genelinde farklı kuyumculara satış yapan ve haksız kazanç sağlayan suç örgütü belirlendi.

52 şüpheli tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

28 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyon ile 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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