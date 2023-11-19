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Ä°stanbul'da fÄ±rtÄ±na hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi

Ä°stanbul'da fÄ±rtÄ±na hava ulaÅŸÄ±mÄ±nda da aksamalara neden oldu. TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) bugÃ¼n 105 seferini iptal etti. Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda uÃ§aklar iniÅŸte zor anlar yaÅŸadÄ±.Â

19.11.2023 - 12:25 | | DHA
Ä°stanbul'da fÄ±rtÄ±na hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi

Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±da bugÃ¼n Ä°stanbul'da saÄŸanak yaÄŸmur ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle havayolu ÅŸirketleri bazÄ± seferlerini iptal etmek zorunda kaldÄ±.

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Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle dÃ¼n Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan 9, Â Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndan 40 olmak Ã¼zere toplam 49 seferini iptal eden THY; bugÃ¼n de Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndan 82, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan 23 olmak Ã¼zere toplam 105 seferini iptal etti. THY'nin toplam iptal edilen sefer sayÄ±sÄ± 154 oldu. Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda uÃ§aklar iniÅŸte zor anlar yaÅŸadÄ±.

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