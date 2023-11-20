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GündemLapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak! İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14'ü gördü, günlerce sürecek
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak! İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14'ü gördü, günlerce sürecek
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Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak! İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14'ü gördü, günlerce sürecek

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul için yapılan uyarıların ardından özellikle sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa kar hem İstanbul hem de Marmara'da pek çok ilde etkisini gösterdi. Kar yağışının kar fırtınasına dönmesi bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji vatandaşları sosyal medya üzerinden uyarırken, AFAD SMS ile bilgilendirme yapıyor. İstanbul dahil 72 il için alarm verildi. MGM illeri tek tek açıkladı. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

• 20 Kasım 2023 - 14:03 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2023 - 14:03 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

İstanbullular günlerdir 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen kar yağışı dün sabah saatlerinde başladı. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı. AFAD vatandaşları SMS ile bilgilendirdi. Acil işi olmayanların dışarı çıkmaması istendi. İstanbul başta olmak üzere onlarca kentte kar alarmı verildi. Yoğun kar yağışının kuvvetlenerek artması bekleniyor.

2Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

İstanbul'da dün sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bazı ilçelerde lapa lapa yağan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karı ile birlikte heyecanlanan vatandaşlar ise bu anları görüntüledi. Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar, unutulmaz görüntüler oluşturdu. Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.

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Peki kar yağışı ne kadar devam edecek? Sıcaklıklar düşecek mi? Kar yağışının artması ile yer kar tutacak mı? Meteoroloji haftalık hava raporunu yayınladı. Onlarca il için uyarı yapıldı. Haftalık hava raporuna geçmeden önce bugün hava nasıl olacak, kar yağışı hangi saatlerde artacak ona bakalım.

472 İL İÇİN KRİTİK UYARI

72 İL İÇİN KRİTİK UYARI!

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

5Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

Turuncu uyarı verilen iller şöyle: "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak."Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde: "Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat."

6AFAD SMS İLE UYARDI

AFAD SMS İLE UYARDI

AFAD, İstanbulluları olumsuz hava koşullarında oluşabilecek tehlikelere karşı uyardı. AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'te "Meteorolojiye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karsı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

7BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

8Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

9Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

EDİRNE °C, 16°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°CÇok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

1352 SANTİMETREYE ULAŞTI

52 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 543 rakımlı Uludağ, dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile beyaza büründü. Yoğun sis ve fırtınanın da etkili olduğu birinci ve ikinci oteller bölgesinde, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü; kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri karla kaplandı. Tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, kar yağışı aralıksız sürerken; dün 17 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı.

14ULUDAĞ YOLUNDA SIKI DENETİM

ULUDAĞ YOLUNDA SIKI DENETİM

Karayolları ekipleri de kar nedeniyle yolların kapanmaması için Uludağ yolunda teyakkuza geçti. Yolun açık kalması için çalışmalar sürerken, Uludağ Yolu'nun 8'inci kilometresindeki Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan itibaren de ekiplerin yol denetimleri başlıyor. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor. Kış lastiği olan araçların da zincir takması isteniyor.

15HAVA SICAKLIĞI EKSİ 14 DERECEYE DÜŞTÜ

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 14 DERECEYE DÜŞTÜ

Gece hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü gün içerisinde de sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar yükseldiği Uludağ'da, tipi şeklinde yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının kısa sürede 1 metreyi geçmesi bekleniyor.Uludağ'ın karla kaplandığını öğrenen vatandaşlar ise sezonun ilk kar yağışının tadını çıkardı. Kimi kar topu oynadı, kimi ise bol bol sosyal medyası için fotoğraf çekildi.

16ABANT GÖLÜ KARLA KAPLANDI

ABANT GÖLÜ KARLA KAPLANDI

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na mevsimin ilk karı gece yağmaya başladı. Muhteşem doğasıyla büyüleyen Abant’ta yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kasım ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Abant bölgesinde vatandaşlar güne karla uyandı. Vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildi.Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

17BOLU DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

18Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

19ONLARCA ARAÇ YOLDA KALDI

ONLARCA ARAÇ YOLDA KALDI

Bolu-Mudurnu karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Kontrolden çıkarak yol kenarında mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Mudurnu-Bolu yolu arasında onlarca araç mahsur kaldı. Tepe Karakolu mevkiinde bulunan rampalarda kışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kış lastiği olmayan araçlar rampalarda ilerlemekte zorlandı. Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı. Yolda kalan araçların çoğu ise diğer sürücüler tarafından itilerek kurtarıldı.Karayolları ve Bolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yollarda temizleme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

20EGE

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 8°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 2°C, 13°CParçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 17°CParçalı bulutlu

MUĞLA -1°C, 14°CParçalı bulutlu

21İZMİRDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İZMİR'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İzmir'de dün kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. İzmir’in Yamanlar Dağı’nda, Karagöl mevkiinde ve Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ’da, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışı, bin 76 metre yüksekliğiyle Yamanlar Dağı’nın, 2 bin 159 metre yüksekliğiyle de İzmir’in en yüksek zirvesi olan Bozdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

22AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°CParçalı bulutlu

HATAY °C, 18°CParçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°CParçalı bulutlu

23İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinin karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı bulutlu

KONYA °C, 8°CParçalı bulutlu

YOZGAT °C, 5°CParçalı bulutlu

24ESKİŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

ESKİŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Özellikle Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri yakınlarında bulunan mahalleler ile Tepebaşı İlçesine bağlı Yarımca ve Bozdağ mahalleleri yakınlarında yoğun kar yağışı meydana geldi. Kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam ederken, kentin bazı noktalarında vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı.

25BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların,kıyıları ile Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km / saat), bu sabah saatlerinde kıyılarında çok kuvvetli fırtına(70-100 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

26AMASRADA TEKNE BATTI

AMASRA'DA TEKNE BATTI

BOLU °C, 5°CÇok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

27ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin(Amasya ve Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ie Ordu çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

28Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

AMASYA °C, 11°CÇok bulutlu

SAMSUN °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°CÇok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

29Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

Çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, doğusunda kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

30DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 1°C, 2°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 2°C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 2°C, 9°CÇok bulutlu

VAN 5°C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

31ANADOLUDA KAR YAĞIŞI

ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar var. Karadeniz bölgesinin kıyısı ile Güney Doğu'nun doğusu yağmurlu. Doğu'da rüzgar kuzeyden kuvvetli. Sıcaklık Batı'da yükseliyor.

32Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

İstanbul bugün bulutlu, akşam yağmur var ama etkili değil(12C). İzmir (17), Antalya (21), Ankara yüksekler kar alır 6(C). Yarın hava daha sakin çarşamba Batı kıyılarına yağış geliyor. Risk yaratmayacak. Yağış Anadolu'da da hafta sonunda devam edecek.

337 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

7 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

an'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, 7 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de hayatı etkisini göstermeye başladı. Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

34GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Diyarbakır çevrelerde kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutlu

MARDİN °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

35METEOROLOJİ HAFTALIK RAPORU YAYINLADI

METEOROLOJİ HAFTALIK RAPORU YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporda; yurt genelinde soğuk hava dalgası salı gününe kadar devam edecek. Çarşambadan itibaren tekrardan yurt genelinde yağışlı havada dalgası etkili olacak.

36Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14ü gördü, günlerce sürecek

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.