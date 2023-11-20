Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak! İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14'ü gördü, günlerce sürecek
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul için yapılan uyarıların ardından özellikle sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa kar hem İstanbul hem de Marmara'da pek çok ilde etkisini gösterdi. Kar yağışının kar fırtınasına dönmesi bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji vatandaşları sosyal medya üzerinden uyarırken, AFAD SMS ile bilgilendirme yapıyor. İstanbul dahil 72 il için alarm verildi. MGM illeri tek tek açıkladı. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
• 20 Kasım 2023 - 14:03 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2023 - 14:03 • Son Güncelleme: