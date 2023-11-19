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Vapur seferleri durduruldu, yüzer iskele açığa sürüklendi

Kocaeli'de kuvvetli fırtına sebebiyle Hereke Vapur İskelesi'ndeki yolcu aktarmasında kullanılan yüzer iskele yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi. Kötü hava şartları sebebiyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edildi.

19.11.2023 - 12:10 | | İHA
Vapur seferleri durduruldu, yüzer iskele açığa sürüklendi

Kocaeli'de etkili olan sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları sebebiyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edildi. Hereke Vapur İskelesi'ndeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele de yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi. Darıca Balyanoz Koyu'nda tekneler karaya vururken, Tütünçiftlik balıkçı barınağında bulunan bazı balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi.

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Öte yandan, derelerden gelen çamurlu su sebebiyle İzmit Körfezi'nin bazı noktalarında suyun rengi kahverengiye dönüştü.

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