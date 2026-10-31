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Yük treninde kimyasal sızıntı ekipleri harekete geçirdi

31.10.2026 - 23:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

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Eskişehir’den Kayseri’ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi ekipleri harekete geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı yük treni Kocasinan ilçesinde bulunan Boğazköprü Tren Garı’na geldiğinde görevliler tarafından nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Özel kıyafetli ekipler tarafından trende bulunan bütün vagonlar sızıntı ihtimaline karşı kontrol edildi. Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alınırken, meydana gelen olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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