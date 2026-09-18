İstanbul'da faciadan dönüldü! Ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi

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Yürekleri ağza getiren olay, sabah saatlerinde İdealtepe Mahallesi Küçük Tur Yolu Sokak’ta bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

İddiaya göre, inşaat çalışmaları sırasında gerekli önlemler alınmadan kesildiği öne sürülen ağaç, bir süre sonra sokakta park halinde bulunan iki otomobilin üzerine devrildi.

Ağacın devrilmesiyle iki araçta hasar oluştu. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.