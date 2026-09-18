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İstanbul'da faciadan dönüldü! Ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi

18.09.2026 - 15:10Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
İstanbul'da faciadan dönüldü! Ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir inşaat alanında kesilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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Yürekleri ağza getiren olay, sabah saatlerinde İdealtepe Mahallesi Küçük Tur Yolu Sokak’ta bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

İddiaya göre, inşaat çalışmaları sırasında gerekli önlemler alınmadan kesildiği öne sürülen ağaç, bir süre sonra sokakta park halinde bulunan iki otomobilin üzerine devrildi.

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Ağacın devrilmesiyle iki araçta hasar oluştu. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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