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55 bin TL'lik fark üreticiyi TMO’ya yönlendirdi

18.09.2026 - 15:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

55 bin TL'lik fark üreticiyi TMO’ya yönlendirdi

Fındık hasadının sonuna gelinen Giresun’da üreticilerin bu yılki öncelikli tercihi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) oldu. Serbest piyasada fındık fiyatının 190 liraya kadar gerilemesi üzerine üreticiler, fındıklarını TMO’nun alım kriterlerine uygun hale getirerek teslim etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Geçtiğimiz yıllarda TMO’nun açıkladığı fiyatın üzerinde seyreden serbest piyasa nedeniyle ürünlerini tüccara satan üreticiler, bu yıl ise serbest piyasanın altında kalan fiyatlar nedeniyle TMO’ya yöneldi.

TMO tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar yaklaşık 100 bin üretici 205 bin ton fındık için randevu oluştururken, üreticiler de ürünlerini TMO’nun kriterlerine uygun şekilde kurutup, seçerek teslim etmeye hazırlanıyor.

"Serbest piyasa yükselirse tüccara veririm"

Geçen yıl fındığını serbest piyasaya verdiğini, ancak bu yıl TMO’yu tercih edeceğini belirten üretici İbrahim Zeynel, serbest piyasadaki fiyatın maliyetleri karşılamadığını söyledi.
Zeynel, "Fındık normal, güzel. Ama serbest piyasada fındık fiyatı çok düşük olduğu için ben de bu sene fındığımı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne vermeyi düşünüyorum. Serbest piyasada yükselirse biraz da serbest piyasadaki tüccarlara vermeyi düşünüyorum. Serbest piyasada şu anda fındık 190 liraya düşmüş. Bu şartlarda ne yevmiyemi kurtarır ne de gübre paramı karşılayabilirim. Onun için bu sene fındığımı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne vereceğim" dedi.



"1 ton fındıkta 55 bin lira zarar ediyorum"

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Serbest piyasanın TMO tarafından açıklanan fiyatın altında alım yapmaması gerektiğini savunan Yusuf Zeynel ise üreticinin TMO’ya yönelmesinin nedeninin fiyat farkı olduğunu ifade etti.

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Yusuf Zeynel, "Devlet 255 lira taban fiyat açıkladı ve bu fiyattan alıyor. Ancak serbest piyasa bu fiyatın altında alım yapıyor. Tüccar 200 liraya alıyor. Serbest piyasanın da bu fiyatın altında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de serbest piyasa yerine TMO’ya vereceğim.
Serbest piyasaya versem TMO fiyatına göre 1 ton fındıkta 55 bin lira zarar ediyorum. Biraz seçeceğim, temizleyeceğim ve TMO kriterlerine göre hazırlayacağım. Bir gün fazla bekleyeceğim ama TMO’ya vereceğim. Devlet bu fiyatı veriyorsa neden ben zarar edeyim? 1 ton fındıkta 55 bin lira para bu" ifadelerini kullandı.

"Ziraat odaları beklentiyi yükselterek üreticiyi yanılttı"

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Üretici Vahdet Pirgaip ise serbest piyasadaki fiyatın TMO’nun açıkladığı fiyatın altında kalmasını eleştirirken, geçen yıl fındık fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamaların üreticilerde yüksek beklenti oluşturduğunu savundu. Piyasada fındığın 190-200 lira seviyelerine kadar gerilediğini belirten Pirgaip, "Randıman adı altında 45, 46, 47 randıman fındığı 150, 160, 170 liraya alıyorlar. Şu anda bana bu fındığın maliyeti 330 lira. Şu ana kadar 2 ton fındığını TMO’ya verdiğini belirten Pirgaip, kalan kısmını da TMO’ya teslim etmeyi düşündüğünü söyledi.
Ziraat odalarının üreticilerin beklentilerini yükselttiğini ileri süren Pirgaip, "Ziraat odalarının hiçbir işlevi yok. ‘Piyasada fındığınızı satmayın’ dediler. Geçen sene 400 lira olacak dediler, fındık 200 liraya düştü. Ziraat odaları beklentiyi yükselterek üreticiyi yanılttı. 350 liradan nerelere düştü. Şuan geçen yılki fındığı 160-170 liradan alıyorlar" şeklinde konuştu.

Pirgaip, "Devlet dönüm başına 100 kilo kota koymuş. Bu sene benim dönüm başına rekoltem 100 kilodan fazla oldu. Fazla ürün aldığımız zaman zorunlu olarak tüccara satmak durumunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat odalarının üreticilerin beklentilerini yükselttiğini ileri süren Pirgaip, "Ziraat odalarının hiçbir işlevi yok. ‘Piyasada fındığınızı satmayın’ dediler. Geçen sene 400 lira olacak dediler, fındık 200 liraya. Ziraat odaları beklentiyi yükselterek üreticiyi yanılttı. 350 liradan satmadığımız fındığı 190 liradan sattık. Ziraat odalarının Türkiye'de kapatılmasını ya da yeni bir işlev kazandırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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