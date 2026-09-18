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GündemBolu'da kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar koruma altında: Bebek Meyve Ormanı'nda hasat sezonu başladı
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Bolu'da kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar koruma altında: Bebek Meyve Ormanı'nda hasat sezonu başladı

18.09.2026 - 14:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi tarafından yerel tarımsal mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında toprakla buluşturulan sebzelerin hasadına başlandı. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip tohumlardan elde edilen ürünler, üretim için yeniden tohumluk olarak ayrılıyor.

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1Bolu'da kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar koruma altında: Bebek Meyve Ormanı'nda hasat sezonu başladı

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ata tohumlarının genetik özelliklerini korumak ve çoğaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

2Bolu'da kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar koruma altında: Bebek Meyve Ormanı'nda hasat sezonu başladı

Merkeze bağlı Çayırköy’de yer alan Bebek Meyve Ormanı’ndaki üretim sahasında nisan ve mayıs aylarında toprakla buluşturulan ve ziraat mühendislerinin titiz gözetiminde yetiştirilen domates, biber, fasulye, patlıcan ve salatalık gibi ürünler için hasat mesaisi başladı.

3Bolu'da kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar koruma altında: Bebek Meyve Ormanı'nda hasat sezonu başladı

Toplanan sebzeler arasından en verimli ve uygun niteliklere sahip olanlar özenle seçilerek tohumluk olarak ayrılıyor.

4Bolu'da kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar koruma altında: Bebek Meyve Ormanı'nda hasat sezonu başladı

Ayrılan bu tohumlar, genetik yapıları bozulmadan muhafaza edilerek, bir sonraki ekim sezonunda yeniden toprakla buluşturulacak. Bu döngü sayesinde kaybolmaya yüz tutmuş yerel çeşitlerin çoğaltılarak yaşatılması hedefleniyor.

5Bolu'da kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar koruma altında: Bebek Meyve Ormanı'nda hasat sezonu başladı

"TEMEL AMACIMIZ ATA TOHUMLARIMIZI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK"

Projenin sahadaki yürütücülerinden Ziraat Mühendisi Şengül Özen, belediye olarak ata tohumlarına sahip çıktıklarını belirterek, "Nisan ve mayıs aylarında ürettiğimiz fidelerimizi Çayırköy’de bulunan Bebek Meyve Ormanı’nda toprakla buluşturduk. Burada domates ve biber çeşitlerimizin yanı sıra fasulye üretimimiz de var. Yetiştirdiğimiz ürünlerden gelecek dönemlerde yeniden üretim yapabilmek için tohumlarımızı alıyor ve muhafaza ediyoruz. Temel amacımız, ata tohumlarımızı koruyarak çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak" ifadelerini kullandı.

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