Bolu'da kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar koruma altında: Bebek Meyve Ormanı'nda hasat sezonu başladı

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Projenin sahadaki yürütücülerinden Ziraat Mühendisi Şengül Özen, belediye olarak ata tohumlarına sahip çıktıklarını belirterek, "Nisan ve mayıs aylarında ürettiğimiz fidelerimizi Çayırköy’de bulunan Bebek Meyve Ormanı’nda toprakla buluşturduk. Burada domates ve biber çeşitlerimizin yanı sıra fasulye üretimimiz de var. Yetiştirdiğimiz ürünlerden gelecek dönemlerde yeniden üretim yapabilmek için tohumlarımızı alıyor ve muhafaza ediyoruz. Temel amacımız, ata tohumlarımızı koruyarak çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak" ifadelerini kullandı.