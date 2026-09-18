Gökyüzünden bakınca dev bir labirent! Tokat'taki bu doğa harikası ezber bozuyor

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Toprağın zamanla rüzgar ve yağmur sularıyla aşınarak bu şekilleri oluşturduğunu söyleyen yöre halkından Ahmet Çoban, "Bu dilim kayalar toprak, rüzgar ve yağmurun etkisiyle asırlar önce oluşan kaya değil topraktır. Rüzgar ve yağmur sularıyla toprak bu hale geldi. 56 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu şekildeler. Görüntüsü Kapadokya'yı andırıyor. Peri bacalarına benziyor. Burası tabiat anıtı olarak tescillendi. Doğaseverler buraya gelip, fotoğraf çekip gezi yapıyorlar. Daha 3 ay önce Marmara Üniversitesi'nden öğrenciler gelerek gezdiler. Doğaseverler sık sık buraya geliyorlar. İnşallah buraya yürüyüş yolları, cam balkon yapılarak turizme kazandırılacak şekle getirirlerse daha da memnun oluruz. Yöre halkı olarak biz de mutlu oluruz" dedi.