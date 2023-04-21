İstanbul'da dolu sürprizi! Aniden bastırdı, böyle kaçtılar

İstanbul için yapılan uyarının ardından, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde dolu yağışı ve sağanak yağış etkili oldu. Saat 15.30 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan korunmak isteyen bazı vatandaşlar montu ile kendini korumaya çalışırken bazıları ise bina saçaklarına sığındı. Arnavutköy'de ise dolu yağışı etkili oldu. Doludan kaçan birçok sürücü akaryakıt istasyonlarına sığındı. Dolu yağışını eğlenceye çevirenlerde oldu.

"YOLA ÇIKMAK İMKÂNSIZ"

Akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden Uğur Şen, “Doluya tutulduk mecbur buraya sığınmak durumunda kaldık. Zor kurtardık diyebilirim. Bayağıda yağmur yağıyor yola çıkmak imkânsız diyebilirim dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

Bayram tatili için yola çıkan ve doludan kaçan Taner İlhan, “Biz aslında tatil yoluna çıkmıştık bayram için. Bir anda dolu yağdı. Kendimizi zar zor akaryakıt istasyonuna attık. Çok kötü bir hava şartı var. Böyle bir şey beklemiyorduk diye konuştu



SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Silivri oldu. Dolu yağışının etkili olduğu Silivri'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tente altlarına ve binaların saçaklarına sığındı.