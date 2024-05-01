İstanbul'da 1 Mayıs! Taksim'e çıkan yollar kapatıldı, gözaltılar var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi önünde toplanan ve sloganlar atarak Taksim yönüne yürümek isteyen bir grup ile polis arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Polis, müdahale ettiği bazı göstericileri gözaltına aldı.

ŞİŞLİ'DE POLİS MÜDAHALESİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Taksim’e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.

Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp slogan atarak yürüyen grup, gözaltına alındı.

BOZDOĞAN KEMERİ'NDE POLİS ÖNLEMİ

Bozdoğan Kemeri'nde polis adeta yığınak yaptı. TOMA ve bariyerlerle yol kesilirken çevredeki keskin nişancılar dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ VE OKMEYDANI'NDA GÖZALTILAR VAR

Okmeydanı'nda sloganlar atarak yürüyen gruba polis müdahale etti. Gözaltılar var. Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba da polis müdahale etti. Pankart açıp slogan atarak yürüyen grup, gözaltına alındı.

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HAK-İŞ'TEN KAZANCI YOKUŞU'NDAN ANMA PROGRAMI

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda anma programı gerçekleştirdi.

Anıtın bulunduğu alana karanfil bırakan Arslan, “HAK-İŞ olarak her yıl bu meydanda, bu yokuşta, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak, onlara yapılanların hesabının sorulmasını bir kez daha hatırlatmak üzere buraya geliyoruz. Katillerin bulunması, yargı önünde hesap vermesi sağlanana kadar bu ısrarımızı devam ettireceğiz” dedi.

TURİSTLER YÜRÜYEREK ALANDAN AYRILDI

Cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı. Farklı ülkelerden İstanbul’a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler de havalimanına gidecek transfer bulamayınca valizleriyle alandan ayrıldı.

ARAÇLAR DA KALDIRILDI

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürüdü.

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TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen grup gözaltına alındı.

SARAÇHANE'DE TOPLANMALAR BAŞLADI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

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Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar ise metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken trafik polisleri, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe’de yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçların kaldırılması için sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

Kaldırılan araçların yerine araç çekilmemesi için şeritler çekilerek önlem alındı. Tedbir alınan alanlarda çevre temizliği yapıldıktan sonra belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.