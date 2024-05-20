İşte Akıncı İHA'nın tarihi görevinin dakika dakika detayları!

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

İşte dakika dakika Bayraktar Akıncı’nın tarihi görevinin detayları:

20.00: Dışişleri Bakanlığı’ndan MSB'ye gece görüşlü arama kurtarma helikopter talebi, MSB'nin helikopterle birlikte İHA görevlendirebileceği teklifi iletildi.

20.30: İranlı yetkililer teklifi kabul etmesiyle birlikte MSB, Genelkurmay Başkanlığına hazırlık talimatı verdi.

22.30: MSB tarafından bölgede uçuş yaptığı için hazır olan mühimmatlı bir Bayraktar AKINCI’ya arama kurtarma görevi için sınır geçiş talimatı verildi.

23.00: İran tarafı mühimmatlı Bayraktar AKINCI’yı kabul etmemesi sebebiyle sınır geçişi iptal edildi.

Haberin Devamı

23.18: Batman'dan mühimmatsız yeni bir Bayraktar AKINCI kalkış yaptı.

00.13: Van bölgesinden sınır geçişi gerçekleşti.

00.45: Hedef bölgesine 31,000 feet irtifadan uçularak varıldı.

02.22: Kötü hava şartlarında yüksek irtifada görüntü alınamamasından dolayı kademe kademe 9,000 feet irtifaya kadar inildi ve İlk ısı kaynağı tespit edildi.

02.37: İran tarafıyla İHA görüntü paylaşımı yapılmaya başladı.

04.30: İran arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı.

05.46: İran arama kurtarma ekipleri helikopter enkazına ulaştı.

05.50: İran yetkilileri bölgeye başka hava araçları gireceği için teşekkür ederek bölgede uçuş yapan Bayraktar AKINCI TİHA’nın hava sahasını terk etmesini talep etti.

06.01: Uçuş irtifasına çıkılarak dönüşe geçildi.

06.45: Sınır geçilerek yurt içine dönüş yapıldı.

7 SAAT 27 DAKİKA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

AKINCI İHA rüzgâr 160 kilometre saat hızında eserken zorlu şartlarda görevi gerçekleştirdi. Yağış, bulut, sis, fırtına, boran ve dağlık arazi gibi her türlü olumsuzlukla karşılaşıldı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Bayraktar AKINCI görüntü almak ve yeri tespit etmek için 300 ft’den ve dağların 100 metre kadar üstünde uçuşlar yaptı.

Haberin Devamı

Bu kritik görevde hedef bölgesindeki Bayraktar AKINCI, yalnızca uydu haberleşmesi kullanarak TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi. İran makamlarına canlı görüntünün aktarımı ise TSK Komuta Merkezi üzerinden gerçekleştirildi.

Azerbaycan'daki AKINCI Teknik Destek Personeli ise olası acil bir durumda müdahale edecek şekilde görev süresince hazır bekledi.

Hedef bölgede yaklaşık 7.5 saat arama kurtarma uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA, samanlıkta iğne arar gibi gökyüzünde kaza alanının tam üzerinde toplam 2.100 km uçuş yaptı.

TAHRAN-ANKARA ARASINDA YOĞUN TRAFİK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasını müteakip; Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 20:00’da İran’ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi. Bunun üzerine derhal bir adet Coguar tipi helikopter Diyarbakır’dan Van’a hareket etti.

Haberin Devamı

İran’ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Millî Savunma Bakanlığı tarafından saat 22:20’de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak; gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.

AKINCI İHA 23.30'DA BATMAN'DAN HAVALANDI

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine bir adet silahsız Akıncı İHA saat 23:30’da Batman’dan havalanarak saat 00.45’te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.

SAAT 02.36'DA HELİKOPTER İLE GÖRSEL TEMAS SAĞLANDI

Haberin Devamı

Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler İran makamları ile anlık paylaşıldı. Saat 02:36’da kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.

Tüm devlet kurumları ile İran makamları ile de sürekli ataşelikler üzerinden koordinasyon sağlandı.

06.45'TE TÜRKİYE HAVA SAHASINA DÖNDÜ

Başarı ile görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06:45’de Türkiye hava sahasına geri döndü.

'ANAYURDUNA HOŞ GELDİN AKINCI'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Akıncı İHA ile ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

SELÇUK BAYRAKTAR: HİÇBİR HAVA ARACININ UÇAMAYACAĞI ŞARTLARDA GÖREV YAPTI

Akıncı’nın kritik görevinin ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, CNN TÜRK’e özel açıklamalarda bulundu. Detayları Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk aktardı.

Selçuk Bayraktar Akıncı İHA'nın uçuşu ile ilgili olarak, 'Dağlık bir arazide yoğun sis yağış ve rüzgar tüm olumsuzluklar vardı. Buna rağmen AKINCI'yı yöneten Türk Silahlı Kuvvetleri dağlık yükseltilerin bazılarından yalnızca 100 metre olacak şekilde uçtu ve büyük risk aldı. Sınırdan yaklaşık 200 km ötedeki enkaza çok hızlı ve kısa bir sürede varıldı. Dünyada başka hiçbir hava aracının uçamayacağı olumsuz şartlarda görev yaptı.' ifadelerini kullandı.

2,8 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Akıncı İHA'nın dün gece yaptığı o uçuş, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi flightradar24'ten saniye saniye takip edildi. Uçuş takip sistemi flightradar24 dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'da düşen helikopteri arayan Türk İHA'sı dün gecenin en çok izlenen uçuşu oldu. Yaklaşık 2,8 milyon kullanıcı İHA'yı takip etti" paylaşımında bulunuldu.

Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Akıncı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı

Şu anda süreç sakin görünüyor. Anayasa işliyor, kurumlar görevlerini üstlenmiş durumda. Meclis Başkanı ve hükümet de görevlerinin başında. Burada kısa vadede sorun olmayacaktır. Bizim ilişkilerimiz son dönemde önemli bir ivme kazandı. Bazı toplantılar ileri tarihe alınabilir. En yakın zamanda ekonomik işbirliği teşkilatı toplandılar vardı. Onlarla ilgili net bir şey söz konusu değil. Bu süreçte onların ertelenmesi gerekebilir.