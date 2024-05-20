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Gündem İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti

İran lideri İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan'da kaza geçirdi. Uluslararası ajansların son dakika olarak duyurduğu gelişmeyle ilgili İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney açıklama yaptı. Akıncı İHA koordinatları arama ekiplerine bildirdi. Helikopterin enkazına ulaşıldı. İran devlet televizyonu, enkaz alanında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu. İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

• 20 Mayıs 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
1 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti

İran lideri İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan'da kaza geçirdi. Uluslararası ajansların son dakika olarak duyurduğu gelişmeyle ilgili İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney açıklama yaptı. Akıncı İHA koordinatları arama ekiplerine bildirdi.

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"REİSİ HAYATINI KAYBETTİ"

İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

3 AKINCI İHA TÜRKİYEYE DÖNDÜ

AKINCI İHA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.

4 YAŞAM İZİ YOK

'YAŞAM İZİ YOK'

İran devlet televizyonu, enkaz alanında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

5 BEKLENTİLERİMİZ DÜŞÜK

'BEKLENTİLERİMİZ DÜŞÜK'

İranlı yetkili, 'Reisi'nin hayatta olduğu yönündeki beklentilerimiz düşük. Helikopterin tamamı yanmış durumda' dedi.

6 KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

İran Devlet Televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptığını duyurdu.

7 ACİL TOPLANDILAR

ACİL TOPLANDILAR

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğünün devlet televizyonundan duyurulmasıyla, gözler Tahran'a çevrildi. Tasnim haber ajansı, Tahran'da kabinenin acil şekilde toplandığını bildirdi.

8 DEVLET TELEVİZYONU REİSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

DEVLET TELEVİZYONU REİSİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Yerel medyanın ardından İran devlet televizyonu da dakikalar sonra Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğünü doğruladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, ülkenin kuzeyindeki dağlık alanda düşen helikopterde ölenler arasında.

9 İRAN MEDYASI: REİSİ ÖLDÜ, HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

İRAN MEDYASI: REİSİ ÖLDÜ, HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

İran haber ajansları ve yerel medya, Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında öldüğünü ilan etti. Tasnim ve Mehr haber ajansları Reisi'nin ölümünü 'şehit oldu' ifadeleriyle duyururken, henüz resmi bir açıklama yok.

10 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti
11 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti
12 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti
13 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti
14 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti