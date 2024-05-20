İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti
İran lideri İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan'da kaza geçirdi. Uluslararası ajansların son dakika olarak duyurduğu gelişmeyle ilgili İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney açıklama yaptı. Akıncı İHA koordinatları arama ekiplerine bildirdi. Helikopterin enkazına ulaşıldı. İran devlet televizyonu, enkaz alanında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu. İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini söyledi.
• 20 Mayıs 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2024 - 07:20 • Son Güncelleme: