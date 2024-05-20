İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emirabdullahiyan hayatını kaybetti

İRAN MEDYASI: REİSİ ÖLDÜ, HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

İran haber ajansları ve yerel medya, Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında öldüğünü ilan etti. Tasnim ve Mehr haber ajansları Reisi'nin ölümünü 'şehit oldu' ifadeleriyle duyururken, henüz resmi bir açıklama yok.