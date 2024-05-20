Ekonomist Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri mezara defnedilecek!

7 GÜN BOYUNCA BÖLGE DİDİK DİDİK ARANDI

24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama başlatıldı. 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat timi, 3 Jandarma Komando unsuru ve 3 kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 62 personel ile Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda 7 gün boyunca yapılan aramaların 3'üncü gününde, Bursa Jandarma Komutanlığı'nca bölgede görevlendirilen kadavra arama köpeği 'Denek' tarafından çalılar arasında 1 kemik parçası daha bulundu. 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulunurken, 5'inci günde İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından kütük altı ve çalılıkların arasında, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasının yüz kısmına ait parça ile 3 kemik daha bulundu. 6'ncı günde jandarma komando ekipleri hem elleriyle hem tırmıklarla arama yaptı. Bu aramalar sırasında insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait iç çamaşır bulundu.