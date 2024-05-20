Ekonomist Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri mezara defnedilecek!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Korhan Berzeg, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıktı. Berzeg'in, evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kafatası ve 12 kemiği, 27 Mayıs'ta babası Muhsin Berzeg'in Armutlu Mahallesi'ndeki mezarının yanına defnedileceği açıklandı.
DHA
• 20 Mayıs 2024 - 13:52 • Son Güncelleme:
DHA
• 20 Mayıs 2024 - 13:52 • Son Güncelleme: