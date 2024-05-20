Teknede ısınmak için ateş yakan iki arkadaş hayatını kaybetti!

Tekirdağ'da oturan Fatih Kırcı ve Murat Beycan, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları 10 metre uzunluğundaki tekneyi teslim almak üzere 2 gün önce Ovatekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Tersanesi'ne geldi. 2 arkadaş, teknenin son kalan işlerini takip etti.

Sonra da geceyi tamamlanmak üzere olan teknelerinde geçirdi. Kırcı ve Beycan, dün akşam da teknede kalıp, geceyi geçirmek istedi. İki arkadaş, tersanedeki teknenin makine dairesine girerek ısınmak için teneke içinde kömürle ateş yaktı. Makine dairesinin kapısını da kapatan Kırcı ve Beycan, bir süre sonra uyudu.

BUGÜN YOLA ÇIKACAKLARMIŞ

Sabah saatlerinde tekne atölyesindeki ustalardan biri makine dairesine girince Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde buldu. Durum, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Faik Kırcı ve Murat Beycan'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri savcının incelemesi sonrası, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada teknenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kırcı ve Beycan'ın bugün teknelerini teslim alarak yola çıkmayı planladıkları öğrenildi.

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