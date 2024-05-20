GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Kurtulmuş’tan İran halkına başsağlığı mesajı

Kurtulmuş’tan İran halkına başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

20.05.2024 - 11:37 |
Kurtulmuş’tan İran halkına başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş X hesabından yaptığı paylaşımda , “Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNCEL HABERLER

Müstehcen fotoğrafları kullanarak kız çocuklarına ait olduğunu iddia ederek 609 bin TL dolandırdılar!

Müstehcen fotoğrafları kullanarak kız çocuklarına ait olduğunu iddia ederek 609 bin TL dolandırdılar!
Dolar ve borsa için yıl sonu beklentisi değişti! 'Daha da aşağılara gitmesi söz konusu'

Dolar ve borsa için yıl sonu beklentisi değişti! 'Daha da aşağılara gitmesi söz konusu'
Çorlu tren kazasında 25 kişi ölmüştü! Davasında gerekçeli karar açıklandı

Çorlu tren kazasında 25 kişi ölmüştü! Davasında gerekçeli karar açıklandı