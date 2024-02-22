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İstanbul Boğazı’nda sis etkili oluyor

İstanbul’da boğaz çevresinde sis etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde görüş mesafesi azaldı.

22.02.2024 - 09:55 |
İstanbul Boğazı’nda sis etkili oluyor

İstanbul’da boğaz çevresinde sis etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde görüş mesafesi azaldı.

 

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