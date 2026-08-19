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İstanbul Adalar'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

19.08.2026 - 19:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.

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Öte yandan, merkez üssü Adalar olan 1.5, 2.2, 2.3, 2.6 büyüklüklerinde depremler de kaydedildi.

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İstanbul Adalarda 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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