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GündemTürkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun

19.08.2026 - 19:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak Nehri'nde ani su yükselmeleri yaşanabileceğini bildirdi. Vatandaşlardan can güvenliği açısından nehir yatağı, kıyı kesimleri ve suya yakın alanlardan uzak durmaları istendi.

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1Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından Kızılırmak Nehri kıyılarından, nehir içerisinde bulunan adacıklardan ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istendi.

2Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun

Baraj gölleri ve çevresi ile köprülerin nehir üzerindeki ve yakınındaki kesimlerine yaklaşılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri amacıyla nehir ve çevresine girilmemesi uyarısında bulunuldu.

3Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun

Ayrıca hayvanların nehir yatağı ve kıyılarında otlatılmaması veya sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi, tarım arazileri ve diğer faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması istendi.

4Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

5Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun



 

6Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun



 

7Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun



 

8Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için kritik uyarı geldi! Valilik: Can güvenliğiniz için uzak durun



 