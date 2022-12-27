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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den açıklama geldi. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

27.12.2022 - 16:18 |
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

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