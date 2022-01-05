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İllere göre koronavirüs vaka haritası açıklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Güncel verilere göre; vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu. En fazla vaka ise Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de görüldü.

05.01.2022 - 13:18 |
İllere göre koronavirüs vaka haritası açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı en çok Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de arttı.

Vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" ifadelerini kullandı.

9 AY SONRA İLK KEZ GÜNLÜK VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de vaka sayıları en son 22 Nisan 2021'de 50 bini geçmişti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları Omicron varyantına karşı uyardı ve "Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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