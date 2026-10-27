Muğla’da olumsuz hava şartları hayatı etkiledi: Ekipler müdahaleye başladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi koordinasyonunda İtfaiye, MUSKİ, Çevre Koruma Kontrol Dairesi ve Fen İşleri ekipleri, yoğun yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı koordineli bir çalışma gerçekleştirdi.