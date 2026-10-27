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Muğla’da olumsuz hava şartları hayatı etkiledi: Ekipler müdahaleye başladı

27.10.2026 - 13:02Güncellenme Tarihi:

Muğla genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve kuvvetli yağışların neden olduğu sorunların giderilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İtfaiye, MUSKİ, Çevre Koruma Kontrol Dairesi ve Fen İşleri ekipleri, yağışların ardından meydana gelen su baskınları ve altyapı sorunlarına koordineli şekilde müdahale etti.

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1Muğla’da olumsuz hava şartları hayatı etkiledi: Ekipler müdahaleye başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi koordinasyonunda İtfaiye, MUSKİ, Çevre Koruma Kontrol Dairesi ve Fen İşleri ekipleri, yoğun yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı koordineli bir çalışma gerçekleştirdi.

2Muğla’da olumsuz hava şartları hayatı etkiledi: Ekipler müdahaleye başladı

Su baskınlarının yaşandığı noktalarda müdahale çalışmaları yürütülürken yağmur suyu hatları ile kanalizasyon sistemlerinde meydana gelen tıkanıklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

3Muğla’da olumsuz hava şartları hayatı etkiledi: Ekipler müdahaleye başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışların kent yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla ilgili birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak müdahale için teyakkuz halinde.

4Muğla’da olumsuz hava şartları hayatı etkiledi: Ekipler müdahaleye başladı

Edinilen bilgilere göre olumsuz hava şartlarının hafta boyunca bölgemizde etkili olması bekleniyor.

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