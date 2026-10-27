Şile'de dereler taştı, yollar göle döndü! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Şile'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derelerin su seviyesi yükseldi, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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Şile'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Caddesi’nde bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sele kapıldı. Öte yandan, Şile-Üsküdar Caddesi'nde bulunan Yeniköy Deresi ile Pot Deresi’nde su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle zaman zaman araç geçişlerinde zorluk yaşandı. Pot Deresi ve Kabakoz Deresinde, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait iş makineleri ile çalışmalar başlatıldı.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Yağışın ardından su baskını yaşanan bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Kumbağa Mahallesi'nde yağıştan etkilenen Turan Aziz Beler Caddesi, Kumbaba Kavşağı – Üsküdar Caddesi yönü, Palmiye Sokak, Yasemin Sokak, Itır Sokak, Funda Sokak, Yaprak Sokak, Filiz Sokak, İlkadım Sokak, Gözlem Sokak, Karlı Sokak ve Zambak Sokak ile Ahmetli Mahallesi'nde Şenkaya Sokak ve Yalçındağ Sokak trafiğe kapatıldı.