Şile'de dereler taştı, yollar göle döndü! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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Şile'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Caddesi’nde bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sele kapıldı. Öte yandan, Şile-Üsküdar Caddesi'nde bulunan Yeniköy Deresi ile Pot Deresi’nde su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle zaman zaman araç geçişlerinde zorluk yaşandı. Pot Deresi ve Kabakoz Deresinde, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait iş makineleri ile çalışmalar başlatıldı.