GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
GündemÄ°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan 'Türksat 5B' paylaÅŸÄ±mÄ±
HaberlerGündem Haberleri Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan 'Türksat 5B' paylaÅŸÄ±mÄ±
ABONE OL

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan 'Türksat 5B' paylaÅŸÄ±mÄ±

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, pazar gÃ¼nÃ¼ uzaya fÄ±rlatÄ±lmasÄ± planlanan TÃ¼rksat 5B uydusuna iliÅŸkin, "Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hÄ±zÄ±mÄ±z artacak" dedi.Â

17.12.2021 - 14:34 |
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan 'Türksat 5B' paylaÅŸÄ±mÄ±

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun, Twitter'daki hesabÄ±ndan, TÃ¼rksat 5B uydusunun 19 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 06.58'de Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fÄ±rlatÄ±lacak olmasÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Altun, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n vizyonu ile Turksat 5B haberleÅŸme uydumuz uzaya doÄŸru yola Ã§Ä±kacak. Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hÄ±zÄ±mÄ±z artacak. Ä°nternet ulaÅŸÄ±mÄ± olmayan yerlere deÂ  internet ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak. Ãœlkemize hayÄ±rlÄ± olsun" dedi.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altundan TÃ¼rksat 5B paylaÅŸÄ±mÄ±

GÜNCEL HABERLER

AGÄ° ile ilgili son dakika kararÄ±! Zam geldi, tamamen deÄŸiÅŸti, milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor, artÄ±k...

AGÄ° ile ilgili son dakika kararÄ±! Zam geldi, tamamen deÄŸiÅŸti, milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor, artÄ±k...

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: OlaÄŸanüstü durum ilan edildi

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: OlaÄŸanüstü durum ilan edildi

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, Göçmenler Günü etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, Göçmenler Günü etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: OlaÄŸanüstü durum ilan edildi

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: OlaÄŸanüstü durum ilan edildi

SÄ±radaki Haber
Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, Göçmenler Günü etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, Göçmenler Günü etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±

SÄ±radaki Haber
18 AralÄ±k ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! SayÄ±sal Loto'da kazandÄ±ran numaralar ve sorgulama sayfasÄ±...

18 AralÄ±k ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! SayÄ±sal Loto'da kazandÄ±ran numaralar ve sorgulama sayfasÄ±...

SÄ±radaki Haber
OGM personel alÄ±mÄ± yapacak! Orman Genel MüdürlüÄŸü orman mühendisi alÄ±mÄ± ÅŸartlarÄ± nelerdir, baÅŸvurular ne zaman baÅŸlÄ±yor?

OGM personel alÄ±mÄ± yapacak! Orman Genel MüdürlüÄŸü orman mühendisi alÄ±mÄ± ÅŸartlarÄ± nelerdir, baÅŸvurular ne zaman baÅŸlÄ±yor?

SÄ±radaki Haber