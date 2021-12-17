Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan 'Türksat 5B' paylaÅŸÄ±mÄ±
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, pazar gÃ¼nÃ¼ uzaya fÄ±rlatÄ±lmasÄ± planlanan TÃ¼rksat 5B uydusuna iliÅŸkin, "Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hÄ±zÄ±mÄ±z artacak" dedi.Â
17.12.2021 - 14:34 |
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun, Twitter'daki hesabÄ±ndan, TÃ¼rksat 5B uydusunun 19 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 06.58'de Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fÄ±rlatÄ±lacak olmasÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu.
Altun, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n vizyonu ile Turksat 5B haberleÅŸme uydumuz uzaya doÄŸru yola Ã§Ä±kacak. Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hÄ±zÄ±mÄ±z artacak. Ä°nternet ulaÅŸÄ±mÄ± olmayan yerlere deÂ internet ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak. Ãœlkemize hayÄ±rlÄ± olsun" dedi.