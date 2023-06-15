İl sayısı 100 olacak mı? AK Parti'den il olmayı bekleyen ilçeler çalışması

CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun, canlı yayında kulis bilgileri aktardı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de “100 il, bin ilçe” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu.

AK Parti de bu açıklama üzerine o tarihlerde bir çalışma gerçekleştirmişti. ‘Yerel Yönetimler Yasası’nı ele alırken, bu konu üzerine de mesai harcanmıştı. Seçim yoğunluğundan dolayı bu konuyla alakalı bir olgunlaşma gerçekleşmemişti.

Türkiye’de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde var. İl ve ilçe olmak isteyen şehirlerdeki bu beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için bu süreç seçim sonrasına bırakılmıştı.

AK Parti MYK’sında da bu konu gündeme gelmişti. Bazı çalışmalar yapılmıştı. Ve bu düzenleme için kriterlerin belirlenmesi hususunda bir çalışma yapılması gündeme gelmişti. Çünkü bu kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı da azaltacağı düşünülmüştü.

Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı’nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.

İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER İSE ŞÖYLE:

Alanya - Antalya

Akhisar - Manisa

Bandırma - Balıkesir

Cizre - Şırnak

Çorlu - Tekirdağ

Edremit - Balıkesir

Elbistan - Kahramanmaraş

Erciş - Van

Ereğli - Zonguldak

Ereğli - Konya

Ergani - Diyarbakır

Fethiye - Muğla

İnegöl - Bursa

İskenderun - Hatay

Kahta - Adıyaman

Kozan - Adana

Lüleburgaz - Kırklareli

Manavgat - Antalya

Midyat - Mardin

Nazilli - Aydın

Polatlı - Ankara

Siverek - Şanlıurfa

Tarsus - Mersin

Ünye - Ordu

Yüksekova - Hakkari