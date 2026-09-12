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İki motosikletin çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti

12.09.2026 - 00:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)

İki motosikletin çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden Ayaz Işık (17) hayatını kaybetti, Y.E.S. ise yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi İlikçikuyu Sokak'ta meydana geldi. Y.E.S. yönetimindeki motosiklet ile Ayaz Işık (17) kontrolündeki motosiklet sokakta çarpıştı. Kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Işık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.E.S. tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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