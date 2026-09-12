İki motosikletin çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti

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Kaza, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi İlikçikuyu Sokak'ta meydana geldi. Y.E.S. yönetimindeki motosiklet ile Ayaz Işık (17) kontrolündeki motosiklet sokakta çarpıştı. Kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Işık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.E.S. tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.