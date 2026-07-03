Hendek'te bir işletmede 5 buçuk ton etiketsiz et ele geçirildi

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Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Hendek'teki bir sucuk üretim işletmesinde ruhsat denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında işletmede mevzuata aykırı şekilde bulundurulan toplam 5 bin 500 kilogram etiketsiz et ve et ürünü tespit edildi.

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Bu ürünlere İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu ve imha edilmek üzere kamyona yüklenerek tesisten çıkarıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.