Bandırma’da unutulmaya yüz tutan mirası iki girişimci kadınla geleceğe aktarılıyor

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Gençlerin geleneksel Türk motifleriyle tanışmasını istediklerini belirten Sert, çocuklara yönelik eğitimler de verdiklerini ifade ederek, "Biz de istiyoruz ki gençlerimiz bunlarla tanışsınlar. Geleneksel Türk motifleriyle hemhal olsunlar. İlk etapta öğrenci tezgâhlarımız var. Çocuklarımıza ilmek almayı, desen kodlamayı öğretmeye çalışıyoruz. Daha sonra ilerlediklerinde bu işi öğrendiklerinde el emeğiyle dokumaya dahil ediyoruz" dedi. Sert, vatandaşların dokuma sürecine katılmasını sağlamak amacıyla ortak bir halı çalışması başlattıklarını belirterek, "Büyük bir tezgâh kurduk. İnsanlar gelip geçerken bir ilmek atsın ve hatırası olsun istedik. Bandırma’ya ait bir halı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.