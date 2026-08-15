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Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınar'ında tek kural var: Banyodan sonra kıyafet giyilmiyor

15.08.2026 - 10:19Güncellenme Tarihi:

Kahramanmaraş'ta bulunan Uyuz Pınarı, yüzyıllardır devam eden şifa inanışıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi pınarın suyunun başta uyuz olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

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1Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınar'ında tek kural var: Banyodan sonra kıyafet giyilmiyor

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'nde yer alan Uyuz Pınarı'nın geçmişinin yüzyıllar öncesine uzandığı belirtiliyor. Kahramanmaraş'ın tarihi su kaynakları arasında gösterilen uyuz pınarı İsa Divanlı Cami içinde bulunuyor.

2Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınar'ında tek kural var: Banyodan sonra kıyafet giyilmiyor

Uyuz Pınarı, adını da halk arasında yaygın olan uyuz hastalığından alıyor. Geçmişten bu yana pınarın suyunun başta uyuz olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

3Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınar'ında tek kural var: Banyodan sonra kıyafet giyilmiyor

Uyuz Pınarı'nı ziyaret eden Mustafa Kaya, "Burası uyuz pınar dediğimiz cilt hastalığına iyi gelen bir yer. Tabi bu pınarın da bir kuralı var, burada çeşmenin yanı sıra banyo yapma yeri var banyodan sonra kıyafetlerini giymemen gerekiyor. Küçük parazitler elbisenin üzerinden vücuda geçebiliyor. Her yerde Allah bir şifa vermiş analiz edilmiş bir su burası çevre şehirlerden insanlar gelip şifa arıyor" diye konuştu.

4Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınar'ında tek kural var: Banyodan sonra kıyafet giyilmiyor

Hacı Sümbül isimli vatandaş da "Şifalı bir su diyorlar su içeceğim sırada bekliyorum. Elimiz yüzümü yıkayıp gideceğim" dedi.

5Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınar'ında tek kural var: Banyodan sonra kıyafet giyilmiyor

Harun Çetikaya ise "Kolumda kırmızı kırmızı hastalıklar vardı geliyordum burada suyumu içebiliyorum. Aynı zamanda duş alma ve banyo yeri de var. Savaş dönemlerinde askerler buralarda banyolarını yapıp gidermiş" ifadelerini kullandı.