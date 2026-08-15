Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınar'ında tek kural var: Banyodan sonra kıyafet giyilmiyor

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Uyuz Pınarı'nı ziyaret eden Mustafa Kaya, "Burası uyuz pınar dediğimiz cilt hastalığına iyi gelen bir yer. Tabi bu pınarın da bir kuralı var, burada çeşmenin yanı sıra banyo yapma yeri var banyodan sonra kıyafetlerini giymemen gerekiyor. Küçük parazitler elbisenin üzerinden vücuda geçebiliyor. Her yerde Allah bir şifa vermiş analiz edilmiş bir su burası çevre şehirlerden insanlar gelip şifa arıyor" diye konuştu.