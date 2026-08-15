Bingöl ve Diyarbakır arasında yıllardır süren dev rekabette son nokta: Türk Patent Bingöl burma kadayıfı tescilini onayladı, yakında dünyaya açılacak!

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2008 yıllarından bu yana kadayıfçılık yapan ve mesleği ailesinden öğrendiğini belirten Yusuf Kara, Bingöl kadayıfının yıllardır farklı şehirlerde de aynı aile geleneğiyle sürdürüldüğünü ifade ederek, "Kadayıf bende baba mesleğidir. Amcalarım, dayılarım hepsi bu mesleği icra ediyorlar. Türkiye'nin tüm bölgelerinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da tüm akrabalarım bu mesleği yapıyorlar. Yıllardır tartışılır, kadayıf Diyarbakır'ın mı Bingöl'ün mü diye. Kadayıf Bingöl'ündür. Yani Diyarbakır'daki bütün kadayıfçılara sorsanız hepsinin memleketi Bingöl'dür. Kadayıf zaten Bingöl'ündür. Bize tescillenmesi bizi mutlu etti" dedi.