Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Karacaoğlan Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile I.I. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

İLGİLİ HABER Fındık bahçelerinde ot mesaisi! Artan işçi maliyetleri cep yakıyor

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER Kendisine ait bal arılarının soktuğu kişi öldü

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.