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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

03.07.2026 - 00:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Karacaoğlan Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile I.I. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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