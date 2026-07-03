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Kendisine ait bal arılarının soktuğu kişi öldü

03.07.2026 - 00:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet SALMAN/ CİDE(Kastamonu), (DHA)

Kendisine ait bal arılarının soktuğu kişi öldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kendisine ait bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Yaşar Oturak (67), kaldırıldığı hastanede öldü.

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Olay, Cide ilçesi Kasım Mahallesi’nde Bayraklı Sokak’ta meydana geldi. Arıcılık yapan Yaşar Oturak, kendisine ait bal arılarının sokmasının ardından fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ambulansla Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oturak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oturak’ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından memleketi Azdavay ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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