Kuraklık bitti, rekolte yükseldi: Trakya ayçiçek hasadına hazır!

3

Edirne Büyükdöllük Köy Muhtarı ve aynı zamanda üretici Ahmet Kezer, bu yıl alınan yağışların ayçiçeklerine olumlu yansıdığını belirterek, "Bu sene çok güzel yağışlar aldık. Ayçiçeklerinden bereketli bir yıl olacak inşallah. Geçen seneler çoğu yerlerde 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo ayçiçeği biçtik. Bu sene ayçiçek kafaları çok güzel. Çok güzel de kafa yaptılar. İnşallah çiftçimizin beklediği ürünü ve kiloyu alır ve çiftçimize hayırlı, uğurlu, bereketli sezon diliyorum. İnşallah fiyatlarımız da iyi olur. Bol bereket alırız, fiyatlarımız da güzel gider, çiftçimizin yüzü güler" ifadelerini kullandı.