Çanakkale'de ortaya çıkan tarih şaşırttı: Ayvacık'ta kutsal yola ulaşmaya ramak kaldı

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Prof. Dr. Davut Kaplan, 2025 yılında yapılan çalışmalarda hamamın su deposunun ortaya çıkarıldığını söyleyerek, “Su deposunun özel bir bölümü vardı. Altından geçen bir koridor tespit etmiştik. Bu koridor hizmetlilerin ya da kölelerin hamamı ısıtmada veya temizlemek için içerisinden geçerek kullandıkları özel bir koridordu. O su deposundan sonra hamamın ilk sıcak mekanını, Caldarium'u ortaya çıkardık. Bu sıcak mekandan iki adet mevcut. Bu hamam Roma İmparatorluğu'nun Pagan dönemine ait. Her zaman olduğu gibi Siminteion'da Geç Antik Çağ'da yine aynı halk yaşıyor olmasına rağmen din değiştirdikleri için Pagan'dan kalan her şeyi tahrip ediyorlar. Yani Apollon'a inanan veya tapınan insanların değil de İsa'nın yaverleri, yardımcıları, inananları tarafından mimari yapılar ya yeniden kullanılıyor ya da malzemesi sökülerek başka yapıda yeniden kullanılmak üzere yıkılıyor. Böyle olduğu zaman da biz hamamların lüks dediğimiz o mermerle kaplı mekanlarını sağlam bulamıyoruz. Caldarium da öyleydi. Hem duvarlarından hem de tabandan ısıtılan hamamın bu mekanındaki tüm mermerler sökülmüştü. Bize de sadece hamamın duvar ve molozları kalmıştı" dedi.