40 dereceyi aşan sıcakta zorlu mesai! Mercimekte hasat başladı

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Hasat öncesinde biçilen mercimekler, tarlada küme haline getirilerek yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor. Kuruyan mercimekler daha sonra "patoz" olarak bilinen harman makinesine taşınıyor. Hasadın en ağır bölümünde çiftçiler, mercimek kümelerini tamamen el gücüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki patoz makinesinin haznesine kaldırarak atıyor. Kavurucu sıcak ve yoğun toz altında sürdürülen bu çalışma, gün boyunca aralıksız devam ediyor.

Patoz makinesi, mercimek tanelerini samanından ayırıyor. Ayrıştırma işleminin ardından mercimekler ambarlara taşınırken, saman ise tarlaya bırakılıyor. 40 dereceyi aşan sıcaklık altında verilen bu zorlu emek, dron ile havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, çiftçilerin gün doğumundan gün batımına kadar süren ağır çalışma şartlarını gözler önüne serdi. Bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan mercimeğin hasadı, her yıl yaz aylarında benzer zorlu şartlar altında gerçekleştiriliyor. Yüksek sıcaklıklara rağmen üretimi sürdüren çiftçiler, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar büyük emek harcayarak sezonu tamamlamaya çalışıyor.