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Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavga kanlı sona erdi

02.07.2026 - 23:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavga kanlı sona erdi

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

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Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise silahtan çıkan mermi kovanlarını numaralandırarak delil topladı.

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