Çamoluk Bal Festivali’nde Rekor teklif! Bal Ağalığı 1,4 milyon liraya alıcı buldu

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İlçe stadında düzenlenen festivalde gerçekleştirilen bal yarışmasında dereceye giren ballar ile Türk bayrağındaki ay ve yıldız figürlerinin yer aldığı özel bal çerçeveleri açık artırmayla satışa sunuldu. Yarışmada Eyüp Karagöz’e ait birinci olan bal, iş insanı Çetin Kayabaşı tarafından 150 bin liraya satın alındı. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise 32. Bal Ağalığı yarışı oldu. Ağalık için gerçekleştirilen açık artırmada 1 milyon 400 bin liralık teklif veren Hüseyin Yetimova, 2026 yılının bal ağası oldu.Festival Düzenleme Komite Başkanı Selim Bakan, etkinliğin Çamoluk balının tanıtılması ve ilçenin değerlerinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, "32. Bal Festivali’nde ilçenin bütün değerlerini ön plana çıkararak, dolu dolu bir festival programı hazırladık. İlçede 120 kayıtlı bal üreticimizin 5 bine yakın kovanı bulunmaktadır. Yıllara göre rekolte değişmekle birlikte yaklaşık 80 ila 100 ton arasında bal üretimi yapılmaktadır. Çamoluk balı, endemik bitkilerle beraber yüzlerce çiçekten doğal olarak üretilmektedir. Çamoluk balının markalaşması ve tanıtılması adına festivalimizi önemsiyoruz. Festivalde desteğini esirgemeyen başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.