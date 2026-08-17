Türkiye'de ağaçta kalıyor, ABD bu Türk meyvesi için sıraya girdi: İki kategoride pazarlanıyor

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Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştirilen dut; taze tüketiminin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor. Pekmez, pestil, köme ve sirke gibi geleneksel ürünlerin temelinde de yine dut bulunuyor. Yurt dışında ise özellikle kuru dut, doğal ve sağlıklı atıştırmalık arayan tüketicilerin ilgisini çeken ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Anadolu sofralarının vazgeçilmezi şimdi yurt dışında gözde



Dut, Anadolu’da yüzyıllardır farklı şekillerde tüketilen meyvelerden biri. Yaz aylarında taze olarak sofralara gelen ürün, hasat döneminin ardından kurutularak daha uzun süre saklanabiliyor.

Bu özelliği dutu yalnızca mevsimlik bir meyve olmaktan çıkarırken, Türkiye’nin geleneksel mutfak kültüründe de önemli bir yere taşıyor. Kuru dutun yanı sıra dut pekmezi ve pestili gibi ürünler de Anadolu’nun farklı yörelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetler arasında bulunuyor.

Son yıllarda yurt dışında doğal içerikli atıştırmalıklara yönelik ilginin artması, Türkiye menşeli kuru meyvelerin de daha fazla dikkat çekmesine zemin hazırlıyor. Kuru dut da bu kategoride öne çıkan ürünlerden biri haline geliyor.

Kuru dut, geleneksel üründen küresel pazara uzanıyor



ABD’deki bazı satış kanallarında Türkiye menşeli kuru dut ürünlerinin “superfood” ve “Turkish superfruit” gibi ifadelerle tanıtıldığı görülüyor. Bu durum, Türkiye’de oldukça bilinen bir ürünün ABD’de farklı bir pazarlama anlayışıyla tüketiciye sunulmasını da beraberinde getiriyor.

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Özellikle organik ürünler, doğal atıştırmalıklar ve kuru meyvelerin yer aldığı raflarda Türkiye’den gönderilen ürünlere rastlanması dikkat çekiyor. Dutun doğal yapısı, kolay saklanabilmesi ve atıştırmalık olarak doğrudan tüketilebilmesi de ürünü bu pazar açısından cazip hale getiriyor.

Türkiye açısından bakıldığında ise dutun değeri yalnızca ihracatla sınırlı değil. Meyvenin pekmezden pestile, kurutulmuş üründen farklı yöresel lezzetlere kadar çok sayıda ürüne dönüştürülebilmesi, tarımsal ve gastronomik açıdan önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Türkiye’nin geleneksel ürünü dünyaya açılıyor

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen dut çeşitleri, kurutma ve işleme yöntemleriyle uluslararası pazarlara taşınıyor. Böylece Anadolu’da uzun yıllardır tüketilen bir meyve, farklı ülkelerde yeni tüketici gruplarıyla buluşuyor.

ABD’de “superfood” kategorisinde pazarlanan ürünlerin dikkat çekmesi de dutun Türkiye’deki bilinirliğiyle yurt dışındaki algısı arasındaki farkı ortaya koyuyor.