Şırnak'ta tarih Cudi Dağı eteklerinde yeniden canlanacak

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Şırnak'ta 4 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek Hz. Nuh'u anma merasimi kapsamında, kente yakışır dev bir dron gösterisi düzenlenecek. Binlerce ışıklı dronun gökyüzünde oluşturacağı özel koreografiyle Hz. Nuh'un gemisi başta olmak üzere tarihe ve medeniyete iz bırakan figürler Şırnak semalarını aydınlatacak.

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Saat 21.00'de başlayacak gösteri, Şırnak Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinden vatandaşlar tarafından izlenebilecek. Organizasyon kapsamında hazırlanan özel koreografide, ışıklarla oluşturulacak figürlerin Cudi Dağının manevi atmosferiyle bütünleşerek görsel bir şölene dönüşeceği belirtildi.