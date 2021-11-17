GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemHDP'li eski başkan ve iş insanı Yunanistan sınırında yakalandı
HaberlerGündem Haberleri HDP'li eski başkan ve iş insanı Yunanistan sınırında yakalandı
ABONE OL

HDP'li eski başkan ve iş insanı Yunanistan sınırında yakalandı

Yunanistan sınırında yakalanan ve haklarında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yakalama kararı bulunan HDP'li eski belediye başkanı ile iş insanı Adıyamana getirildi.

17.11.2021 - 23:49 | | Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
HDP'li eski başkan ve iş insanı Yunanistan sınırında yakalandı

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi eski belediye başkanı Hüseyin Yuka ile iş insanı Abuzer Arslan, 'terör örgütüne finans desteği sağlama' suçundan tutuklandı. Arslan ve Yuka'nın, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesine, savcılık tarafından itiraz edildi. İtirazın ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan Yuka ve Arslan'a ulaşılamadı. Aranan iki şüpheli dün sınırı kaçak olarak geçtikleri Yunanistan'da askerler tarafından yakalanarak, çıplak şekilde Türkiye sınırına gönderildi. Edirne sınırında güvenlik güçleri tarafından bulunan 2 kişinin, yapılan araştırmada haklarında yakalama kararı bulunan Hüseyin Yuka ve Abuzer Arslan olduğu saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, akşam saatlerinde hava yoluyla Adıyaman'a getirildi. Yuka ve Arslan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÜNCEL HABERLER

Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıstan bu yana ilk kez 10 binin üstüne çıktı

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıstan bu yana ilk kez 10 binin üstüne çıktı

Dolarla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, artık zorunlu oldu

Dolarla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, artık zorunlu oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

Sıradaki Haber
Dolarla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, artık zorunlu oldu

Dolarla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, artık zorunlu oldu

Sıradaki Haber
Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 mağara imha edildi

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 mağara imha edildi

Sıradaki Haber
Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Resmen anlaştılar, yüzde 30 zam ve...

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Resmen anlaştılar, yüzde 30 zam ve...

Sıradaki Haber