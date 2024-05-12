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Lüks otomobil hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir araç direğe çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

12.05.2024 - 10:27 | | İHA
Lüks otomobil hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 MC 7580 plakalı BMW marka lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı. Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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