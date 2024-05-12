Montları hazırlayın, kış geri dönüyor! MGM ve AKOM art arda uyardı: Kuvvetli yağış, dolu, sel, fırtına bu kez fena vuracak
Mayıs geldi, soğuklar bitmedi. Kış resmen geri dönüyor. Meteoroloji, AKOM ve uzmanlar art arda uyarılarda bulundu. Bu kez fena vuracak. Kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. Sel, su baskını ve dolu yağışından kaynaklanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlar tekrar tekrar uyarıldı. İşte MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları ve il il hava durumu...
• 12 Mayıs 2024 - 10:32 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2024 - 10:32 • Son Güncelleme: