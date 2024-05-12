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Montları hazırlayın, kış geri dönüyor! MGM ve AKOM art arda uyardı: Kuvvetli yağış, dolu, sel, fırtına bu kez fena vuracak

Mayıs geldi, soğuklar bitmedi. Kış resmen geri dönüyor. Meteoroloji, AKOM ve uzmanlar art arda uyarılarda bulundu. Bu kez fena vuracak. Kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. Sel, su baskını ve dolu yağışından kaynaklanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlar tekrar tekrar uyarıldı. İşte MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları ve il il hava durumu...

• 12 Mayıs 2024 - 10:32 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2024 - 10:32 • Son Güncelleme:
1 Montları hazırlayın, kış geri dönüyor MGM ve AKOM art arda uyardı: Kuvvetli yağış, dolu, sel, fırtına bu kez fena vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ankara dahil birçok ile sağanak uyarısında bulundu. Orhan Şen, sıcaklıkların yarın 2-3 derece daha azalacağını söyledi. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

2 Montları hazırlayın, kış geri dönüyor MGM ve AKOM art arda uyardı: Kuvvetli yağış, dolu, sel, fırtına bu kez fena vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

3 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

4 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

5 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya'nın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

7 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Artvin'in doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 ORHAN ŞEN İL İL SIRALADI

ORHAN ŞEN İL İL SIRALADI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve yarına dikkat çekti.

Bugün pazar İstanbul parçalı bulutlu 20C. Gece batısında yağmur olabilir. Yarın yağmurlu 17C. İzmir 25, Ankara yağmurlu 14C. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 24C.

15 Montları hazırlayın, kış geri dönüyor MGM ve AKOM art arda uyardı: Kuvvetli yağış, dolu, sel, fırtına bu kez fena vuracak

İç Anadolu'nun güneyinde öğlenden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuvvetli yağış var. Yarın Marmara ve Karadeniz'de yağış var. Sıcaklık 2-3 derece azalacak. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı var.

16 19 KENT İÇİN SON DAKİKA UYARISI

19 KENT İÇİN SON DAKİKA UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kod verilen iller şu şekilde:

Adana, Ağrı, Antalya, Burdur, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Konya, K.Maraş, Niğde, Van, Karaman, Ardahan, Osmaniye

17 AKOMDAN UYARI

AKOM'DAN UYARI

"İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (20-45 km/sa) esmeye devam etmesi, beraberinde il genelinde zaman zaman hafif yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 14-18°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."