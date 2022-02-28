Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı!

Merkez Antakya ilçesi, Altınçay Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Antakya Mezarlık Kompleksi’ne getirildi.

Buradaki törene baba Hüseyin, anne Cahide ve abla Halime ve yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tökel, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kamuflajını giyen abla Halime ve anne Cahide Çete metanetlerini korudu.







Kılınan namazın ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin cenazesi, Antakya Şehitliğinde toprağa verildi.