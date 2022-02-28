GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemHataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı!
HaberlerGündem Haberleri Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı!
ABONE OL

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı!

Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki meydana gelen silah kazası sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

28.02.2022 - 14:24 |
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı!

Merkez Antakya ilçesi, Altınçay Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Antakya Mezarlık Kompleksi’ne getirildi.

Buradaki törene baba Hüseyin, anne Cahide ve abla Halime ve yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tökel, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kamuflajını giyen abla Halime ve anne Cahide Çete metanetlerini korudu.

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı



Kılınan namazın ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin cenazesi, Antakya Şehitliğinde toprağa verildi.

İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
İlgili Haber
İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
125 genç itfaiyecinin 5 haftalık zorlu eğitimi başladı
İlgili Haber
125 genç itfaiyecinin 5 haftalık zorlu eğitimi başladı
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 73 gözaltı
İlgili Haber
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 73 gözaltı
Şule belgeseli nedir, kimi anlatıyor? Şule Yüksel Şenler belgeseli TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak!
İlgili Haber
Şule belgeseli nedir, kimi anlatıyor? Şule Yüksel Şenler belgeseli TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna'nın Chernihiv kenti bombardıman altında

Ukrayna'nın Chernihiv kenti bombardıman altında

Rus uçaklarının kabusu Ukrayna halkının umudu oldu! Kiev Hayaleti efsane mi, gerçek mi?

Rus uçaklarının kabusu Ukrayna halkının umudu oldu! Kiev Hayaleti efsane mi, gerçek mi?

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şubat ayı enflasyon beklentisi nedir, yüzde kaç olarak açıklandı? 2022 şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon beklentisi nedir, yüzde kaç olarak açıklandı? 2022 şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber
Ukrayna'nın Chernihiv kenti bombardıman altında

Ukrayna'nın Chernihiv kenti bombardıman altında

Sıradaki Haber
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

Sıradaki Haber
2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sıradaki Haber