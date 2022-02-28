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İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.02.2022 - 13:17 |
İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09.38'de, Ege Denizi açıklarında 7,34 kilometre derinliğinde ve Datça'ya 138,57 kilometre uzaklıkta deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, Datça ilçe merkezi ile kırsal mahalleleri Yakaköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yazıköy mahallelerinde hissedildi.

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