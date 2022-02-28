Vaka haritası açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı. Bu iller; Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin oldu.

12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/HQoC9eqUx4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022

EN ÇOK ARTIŞIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 İLİMİZ

Koca bir sonraki paylaşımında ise 12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizi açıkladı. Bu illerimiz; Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları ise önceki güne göre düştü. 27 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 49 bin 792 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 206 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 69 bin 845 olurken toplam 394 bin 263 PCR testi yapıldı.