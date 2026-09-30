Türkiye'nin en büyük kitap fuarı Kocaeli'de 16. kez kapılarını açıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince organize edilen ve etkinlik hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Maide Restoran'daki basın toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın liderliğinde 16. Kitap Fuarını gerçekleştirmek yerel yönetim açısından kayda değer konu. Ekip arkadaşlarımıza, daire başkanlarımıza, yöneticilerimize, müdürlerimize, bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Kocaeli Üniversitesine teşekkür ediyoruz. En çok ilgi gören alanlardan biri olan kitabın, basın mensuplarımız tarafından takip edilmesi ayrıca bizi de heyecanlandırıyor" dedi.



Bugüne kadar 9,4 milyon kişi ziyaret etti

Fuarın 2009 yılından bu yana toplam 9 milyon 400 bin kitapseveri ağırladığını belirten Baraçlı, "Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarından bir tanesi. 3-11 Ekim tarihleri arasında organizasyonumuz gerçekleşecek. 9 gün boyunda her gün 10.30-21.30 saatleri arasında kitapseverlerle buluşacağız. Ayrıca Ulaşımpark şirketimiz çalışmalarını hızlı şekilde devam ettirecek. İnşallah bu organizasyonu kusursuz gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.



"Bu Kitap Fuarı şehrin marka değerine büyük bir katkı sunuyor"

Kocaeli Kitap Fuarı'nın temasının ise 'Romanların ve Hatıratların İzinde' olacağını bildiren Genel Sekreter Baraçlı, "Bu Kitap Fuarı şehrin marka değerine büyük bir katkı sunuyor. Sadece şehrimiz altyapılarını, üstyapılarını gerçekleştirirken veya fiziksel iyileştirmeleri yaparken; şehrin kültürel dönüşümünü de yakalayabilmek, şehri geleceğe taşıyabilmek için önemli. Şehrimizi kültürel cazibe merkezleri haline getirdiğimizde çekim noktası da oluşturabiliyoruz. Onun için bizler şehrimizi kültürel cazibe merkezi haline getirme gayreti içerisinde hareket ediyoruz. Kocaeli Kitap Fuarı bir etkinlik olmanın ötesinde artık bir festivale dönüşmüş vaziyette. Kocaeli'nin bir marka değeri ortaya çıkmış, aynı zamanda bu marka değerinin de şehri geleceğe taşıma adına da önemli fırsatlar oluşturduğunu hepimiz görüyoruz" şeklinde konuştu.



"Ağaçlarımız kitap açacak, kitap şehrin hayatına karışacak"

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, fuarda öncesinde davet niteliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili olarak bilgi verdi. Baraçlı, "30 Eylül'de Gebze'de bir organizasyon gerçekleştireceğiz, 1 Ekim'de Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde sinema etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 2 Ekim Cuma sabahı saat 07.30'da ise 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğimiz olacak. Bu yıl fuarımıza 515 yayınevi katılacak. Sivil toplum kuruluşları ve sahaflarda buna dahil. 1065 söyleşi olacak. Ben birçok ülkede de, İstanbul'da da birçok fuar gezdim ama böyle söyleşilerin olduğu, yayınevlerinin hakikaten heyecanlı şekilde katıldığı fuarı bizler görmedik. İnşallah önümüzdeki günlerde de çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



Usta kalemler ve uluslararası isimler Kocaeli'de

Kocaeli Kitap Fuarı'nın en önemli buluşma noktalarından biri olan okur-yazar etkinlikleri lansman toplantısının da öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Genel Sekreter Baraçlı, fuarın Türk edebiyat, siyaset ve entelektüel dünyasının önemli isimlerini Kocaelili kitapseverlerle buluşturacağını ifade etti.

Fuar kapsamında Tarihçi Erhan Afyoncu, Emrah Safa Gürkan, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi çok sayıda önemli isim okurlarla bir araya gelecek. Uluslararası konuklar arasında ise Roger Crowley ve John Perkins yer alacak.

Fuar süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri, deniz ulaşımı ve ücretsiz otopark imkanları sunulacağı, hafta sonları ise bölgede özel trafik düzenlemelerine gidileceği bildirildi.

Programa Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, Kentim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Albayrak ve Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta da katıldı.