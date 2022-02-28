GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde ise taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

28.02.2022 - 12:07 |
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye operasyonlar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde ise 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 "Mücadelemiz sürüyor!"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mücadelemiz sürüyor! Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

 

    GÜNCEL HABERLER

    Binance'den Rusya kararı! Hesaplar dondurulacak

    Binance'den Rusya kararı! Hesaplar dondurulacak

    Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği

    Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği

    “Belarus, Rusya’nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapabilecek”

    “Belarus, Rusya’nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapabilecek”

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? Rusya Ukrayna savaşının sona ereceği tarihi duyurdu!

    Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? Rusya Ukrayna savaşının sona ereceği tarihi duyurdu!

    Sıradaki Haber
    Borsa ilk yarıda düştü

    Borsa ilk yarıda düştü

    Sıradaki Haber
    İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

    İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

    Sıradaki Haber
    2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Sıradaki Haber