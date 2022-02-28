5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye operasyonlar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde ise 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Mücadelemiz sürüyor!"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mücadelemiz sürüyor! Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."