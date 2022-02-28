Şule belgeseli nedir, kimi anlatıyor? Şule Yüksel Şenler belgeseli TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için hazırlanan "Şule Belgeseli"nde merhumeyi anlattı. Yazıları ve konferanslarıyla 1960-70'li yıllara damgasını vuran, pek çok konuda ilkleri yaşamış, tavizsiz bir isim olarak öne çıkan Şule Yüksel Şenler'in mücadelelerle geçen hayatı, vefatının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan “ŞULE” belgeselinde ekranlara gelecek.

28 ŞUBAT'IN YILDÖNÜMÜNDE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

60 dakikalık tek bölüm olarak hazırlanan belgeselde Şenler’in edebi yönü, mücadelesinin kritik durakları, özel eşyaları, az bilinen özellikleri 28 Şubat’ın yıl dönümünde televizyonda ilk kez bu akşam saat 19.45’te TRT 1 ile TRT Belgesel’de, saat 20.00’de TRT Avaz’da ve 20.55’te de TRT Türk’te izleyiciyle buluşacak. 81 yıllık bir hayatla konferanslar, köşe yazıları, açıklamalar, mahkemeler, hapis cezaları ve romanlarıyla bir döneme damgasını vurmuş Şule Yüksel Şenler’in hayat hikayesinin en önemli dönüm noktalarının ekrana geleceği belgeselin yönetmenliğini Efe Polat, yapımcılığını Mehmet Talha Geredeli üstlenirken senaryosunu ise Figen Koç yazdı.

HUZUR SOKAĞI ROMANI NEYE TEKABÜL EDİYORDU?

“Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Gülbaran çiftinin tanışıp evlenmesinde Şule Şenler Yüksel’in rolü neydi?”, “Huzur Sokağı romanı neye tekabül ediyordu ve Türkiye’de nasıl bir dönüşümün hızlandırıcısı oldu?”, ve bir Cumhurbaşkanının şikâyeti üzerine hapis yatmaktan son yolculuğuna giderken bir Cumhurbaşkanı tarafından uğurlanan bir hayat televizyonda ilk kez “ŞULE” belgeseliyle ekranlara taşınacak. Kendisini yakından tanıyanlar, yaşamlarına etkisi olanların tanıklıklarıyla aktarılan hayat hikayesinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdealist Hanımlar Derneği Kurucu Üyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ve yakın arkadaşlarının hatıra ve görüşleri yer alıyor. “ŞULE” belgeseli televizyonda ilk kez bu akşam saat 19.45’te TRT 1 ile TRT Belgesel’de, saat 20.00’de TRT Avaz’da ve 20.55’te de TRT Türk’te ekranlara gelecek.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Şenler aslen Kıbrıslı bir ailenin kızıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı.

ÇOK SAYIDA DAVA AÇILDI

21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadoluyu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır.

Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarıydı. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı.

Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN KİTAPLARI NELERDİR?

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

İslam'a adanan bir ömür: Şule Yüksel Şenler

Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü İslam davasına ve gençliğin bilinçlenmesine adayan Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından…Şule Yüksel Şenler…Genç bir gazeteci iken örtünen ve örtüyü genç kızlara sevdirmek için Anadolu'yu karış karış gezen Şenler, verdiği konferanslarla adeta yurt genelinde örtünme seferberliği başlattı. Yazdığı yazılar ve verdiği konferanslar yüzünden hapsedildi. Emine ve Recep Tayyip Erdoğan çiftinin tanışıp mutlu yuva kurmalarına vesile oldu. İslam davası uğruna mücadele verirken yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarla tanınan Şule Yüksel Şenler'i gelin yakından tanıyalım.